Передчасно: у 3 ОШБр спростували заяву Маляр про звільнення Андріївки під Бахмутом

За інформацією командування 3-ї бригади ЗСУ, поки що зарано говорити про деокупацію населеного пункту на Донбасі і подібні заяви можуть зашкодити життю захисників. Заступниця міністра Маляр уже відредагувала пост, у якому повідомляла про звільнення Андріївки.

Заява про те, що Збройні сили України повернули контроль над населеним пунктом Андріївка на Бахмутському напрямку не відповідає дійсності. Про це написала пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади у своєму Telegram-каналі.

За інформацією командування, у районах Кліщіївки та Андріївки на Донеччині тривають серйозні та важкі бої, тому інформація про деокупацію одного з населених пунктів є неправдивою та передчасною.

ЗСУ ще не повернули контроль над населеним пунктом Андріївка Фото: Скриншот

"Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань", — ідеться в повідомленні бригади, що наразі перебуває на цій ділянці фронту.

"Звільнення "Андріївки": що відомо

14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі написала, що, незважаючи на запеклі бої в районі Бахмута в Донецькій області, українські військові повернули контроль над селом Андріївка.

"І в нас там хороші новини. Андріївка наша. Закріплюємося на зайнятих позиціях", — заявила Анна Маляр.

Спростування з боку 3-ї окремої штурмової бригади вона ніяк не прокоментувала на момент публікації матеріалу, лише відредагувала свій пост, дописавши, що "ситуація дуже складна і мінлива".

Анна Маляр повідомила про контроль над Андріївкою (до редагування) Фото: Скриншот Анна Маляр повідомила про контроль над Андріївкою (після редагування) Фото: Скриншот

У Генштабі ЗСУ також не надали жодної нової інформації про ситуацію на Бахмутському напрямку. У ранковому зведенні лише повідомлялося про запеклі бої біля Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області.

Нагадаємо, 13 вересня військовий експерт і майор запасу з батальйону ім. генерала Кульчицького Олексій Гетьман заявляв, що ЗС РФ не зроблять "жесту доброї волі" після втрати Кліщіївки і не здадуть Бахмут. Росія для окупації міста на Донбасі поклала десятки тисяч солдатів і "продала" це як перемогу над Україною.