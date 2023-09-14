Удари по кораблях РФ у Криму: українцям показали, який вигляд має ВДК "Мінськ" (відео)

На опублікованих кадрах можна побачити, що пошкодження справді значні і вся надбудова зруйнована.

У мережі показали, який зараз вигляд має великий десантний корабель "Мінськ", який напередодні було пошкоджено внаслідок ракетного удару. Роликом із наслідками поділився радник мера Маріуполя у своєму Telegram-каналі 14 вересня.

На опублікованому відео можна помітити, що судно після пошкодження було оточене невідомими чоловіками, і один із них сняв на камеру те, який зараз вигляд має корабель.

Примітно, що корабель втратив практично всю надбудову, внаслідок чого можна зробити висновки, що це безповоротні втрати для противника, хоч у Росії вже зробили заяву, що збираються відновити всі пошкоджені судна.

""Два кораблі Військово-Морського Флоту, які проходили плановий ремонт у судноремонтному заводі ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополь і пошкоджені внаслідок ракетного удару київського режиму 13 вересня, будуть повністю відновлені та продовжать бойову службу у складі своїх флотів", — заявили в Міноборони РФ.

Атака на кораблі РФ у Криму: подробиці

Під ранок середи, 13 вересня на території тимчасово окупованого Севастополя пролунали гучні вибухи. Виявилося, що цілями атаки стали великий десантний корабель "Мiнськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону".

Місцевий "губернатор" Михайло Развожаєв після атаки розповів, що на Севастопольському морському заводі, де і розташовувалися кораблі, зафіксовано пожежу.

Представник ГУР Андрій Юсов, як зазначили у виданні "Бабель", підтвердив атаку по об'єктах на території РФ і назвав їх.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що в Росії не вийде "сховати" свої кораблі від ударів. Представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що ворожі судна можуть бути переміщені навіть у Казань, але й це їм не допоможе.