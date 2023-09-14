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Удари по кораблях РФ у Криму: українцям показали, який вигляд має ВДК "Мінськ" (відео)

Артем Богомаз
Фото: Telegram | У мережі показали, який вигляд має ВДК "Мінськ" після ракетного удару

На опублікованих кадрах можна побачити, що пошкодження справді значні і вся надбудова зруйнована.

У мережі показали, який зараз вигляд має великий десантний корабель "Мінськ", який напередодні було пошкоджено внаслідок ракетного удару. Роликом із наслідками поділився радник мера Маріуполя у своєму Telegram-каналі 14 вересня.

На опублікованому відео можна помітити, що судно після пошкодження було оточене невідомими чоловіками, і один із них сняв на камеру те, який зараз вигляд має корабель.

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Примітно, що корабель втратив практично всю надбудову, внаслідок чого можна зробити висновки, що це безповоротні втрати для противника, хоч у Росії вже зробили заяву, що збираються відновити всі пошкоджені судна.

""Два кораблі Військово-Морського Флоту, які проходили плановий ремонт у судноремонтному заводі ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополь і пошкоджені внаслідок ракетного удару київського режиму 13 вересня, будуть повністю відновлені та продовжать бойову службу у складі своїх флотів", — заявили в Міноборони РФ.

Атака на кораблі РФ у Криму: подробиці

Під ранок середи, 13 вересня на території тимчасово окупованого Севастополя пролунали гучні вибухи. Виявилося, що цілями атаки стали великий десантний корабель "Мiнськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону".

Місцевий "губернатор" Михайло Развожаєв після атаки розповів, що на Севастопольському морському заводі, де і розташовувалися кораблі, зафіксовано пожежу.

Представник ГУР Андрій Юсов, як зазначили у виданні "Бабель", підтвердив атаку по об'єктах на території РФ і назвав їх.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що в Росії не вийде "сховати" свої кораблі від ударів. Представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що ворожі судна можуть бути переміщені навіть у Казань, але й це їм не допоможе.