Останнім часом все погіршилося: ЗСУ забезпечені якісними турнікетами на 5%, — парамедик (відео)

Усі ініціативи по перевірці джгутів, щоб не було китайських турнікетів, закінчилися тим, що начмеди отримали суворі догани, говорить голова Всеукраїнської спілки парамедиків.

Бійці ЗСУ не мають достатньої кількості якісних турнікетів і забезпечені не на 100% ними, а на 0%. Про це заявив голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус, повідомляє "Еспресо".

"Наша армія забезпечена медициною відсотків на 5 максимум, це так раніше було. За останні пару місяців усе погіршилось. Усі ініціативи по перевірці джгутів, щоб не було китайських турнікетів, закінчилися тим, що начмеди отримали суворі догани. Їх змушували мовчати й написати, що у всього бойового складу американські джгути. Нормальних джгутів у нас 5 %, а решта — це якісь ФОПи, зокрема, китайські, які не працюють. І через це наші солдати помирають", — сказав Вус.

Він говорить, що в Україні виробляють понад 150 видів турнікетів, але лише 2 марки є якісними — це "Січ" і "Дніпро".

"На жаль, у нашої армії 158 цих нехороших джгутів. На кожного пораненого бійця використовується до 8 турнікетів на день. На фронті кожен день використовується приблизно 1000 джгутів. І їх потрібна колосальна кількість. А ще потрібна велика кількість засобів для тампонування рани, для пневмотораксу тощо. Для чого ці відписки Міноборони? Якщо люди, які дотичні до війни знають, що ми забезпечені на 0%, а не на 100%", — підкреслив парамедик.

Що кажуть у Міноборони України

1 вересня в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Міноборони отримувало заявки від бригад щодо замовлення аптечки, які містили турнікети. Вона зазначила, що у світі не існує стандартів якісних турнікетів.

"Сьогодні Міністерство охорони здоров’я працює саме на те, щоб цей стандарт створити. І коли він буде створений, тоді можна буде компетентно говорити про якість чи неякість турнікетів. Я хочу нагадати, що Міністерство оборони не закуповує медичні засоби — їх закуповує командування Медичних сил. Зараз ситуація буде змінюватися і будуть передаватися всі закупівлі до агенції тилових закупівель Міністерства оборони, але поки що це ще не відбулося", — розповіла Ганна Маляр.

Вона додала, що аптечки не закуповувалися командуванням Медичних сил, а вони надавалися як міжнародна технічна допомога.

"З усього величезного обсягу аптечок, які сьогодні знаходяться у майже мільйонній армії на руках, лише 46 тисяч були реально закуплені. Всі інші — це міжнародна допомога, яка надавалася нам західними партнерами і які комплектували ці аптечки відповідно до їхніх вимог і стандартів. Але разом із тим на передньому краї є, безумовно, і аптечки, які надані і волонтерами, і різними організаціями, різними фондами. Тому щойно буде створений стандарт, за яким можна буде визначити якість турнікетів, це буде зроблено", — підкреслила Маляр.

Нагадаємо, що майор медичної служби 82-ї ОДШБр Антон Шевчук відмовився приймати аптечки, після того, як помітив неякісні турнікети. Через це йому оголосили догану.

Раніше повідомлялося, що на 2023 рік Командування Медичних сил не закупило для військових жодної аптечки, оскільки вони надходять через Міжнародну технічну допомогу і не перевіряються на якість.