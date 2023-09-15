"Складно, але можливо": експерт розповів, як Україна може повернути Крим під свій контроль

За словами доктора Скотта Савіца, розумною стратегією для України було б "невпинно" здійснювати рейди на узбережжя Криму, перш ніж завести на півострів основний контингент військ.

Крим більше не є для російських військ базою, з якої можна безпечно завдавати ударів по Силах оборони України. Півострів складно деокупувати, але можливо. Про це заявив старший інженер корпорації RAND, доктор Скотт Савіц виданню Newsweek.

За його словами, розумною стратегією для України було б "невпинно" здійснювати рейди на узбережжя Криму, перш ніж завести на півострів основний контингент військ. Це поставить російські війська в незавидне становище: їм доведеться бути готовими захищати береги Криму і постійно підтримувати високий рівень пильності по всій території півострова.

"Психологічний ефект таких рейдів, ймовірно, також буде непропорційним", — сказав він.

Савіц зазначив, що головною проблемою є географія Криму.

"Навіть після того, як Україна відвоює територію, прилеглу до півострова, сухопутні підходи до Криму вузькі", — сказав він.

За словами експерта, у Сил оборони України все одно буде можливість завдавати ударів по ключових маршрутах постачання півострова, а також по самому Криму. Він зазначив, що Крим — це "стратегічна перлина.

Джон Спенсер, майор армії США у відставці та керівник відділу досліджень міських воєн на Медісонському політичному форумі, заявив, що ЗСУ можуть змусити російські війська покинути Крим.

"Як ми вже бачили, Україна може зробити це за допомогою атак сил опору, спецпризначенців і вогню з далеких дистанцій", — сказав він.

Нагадаємо, що в ОП розповіли, як удари по Криму наближають деокупацію півострова. За словами Михайла Подоляка, немає сумнівів у тому, що Кримський півострів є територією України, тому ЗСУ мають законне право знищувати військові об'єкти противника на своїй землі.