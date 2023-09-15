Десятки росіян щодня: солдати ЗС РФ стали активніше здаватися в полон ЗСУ, — ГУР (відео)

За словами представника ГУР Андрія Юсова, якщо до оприлюднення результатів операції з Мі-8 на день надходило 70-100 заявок, то після — 170 і навіть більше.

Щодня в український полон потрапляють десятки солдатів і офіцерів ЗС РФ. Кількість охочих збільшилася після успішної операції з вертольотом Мі-8. Про це 14 вересня повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, якщо до оприлюднення результатів операції з Мі-8 на день надходило 70-100 заявок, то після — 170 і більше.

"1000 заявок зараз перебувають у процесі реалізації і понад 200 — це успішні кейси виведення за лінію фронту військовослужбовців РФ. Це тільки за програмою "Хочу жити", — зазначив Юсов.

Він також зазначив, що дії українських сил безпеки дають можливість активно поповнювати обмінний фонд. Деякі росіяни здаються добровільно, інших захоплюють під час бою.

Юсов зазначив, що цінність людського життя в Україні та в РФ різна, проте поповнення обмінного фонду "впливає на результати і повернення українських захисників додому".

Андрій Юсов про російських військовополонених

Нагадаємо, що в ГУР заявили, що українці в окупації повинні всіма способами уникнути мобілізації. За словами представника розвідки Андрія Юсова, не потрібно гребувати методами, якщо це може в майбутньому зберегти вам життя. Якщо є можливість — можна купити довідку або відмовитися від оформлення російського паспорта.