Андріївка наша: Генштаб підтвердив звільнення селища біля Бахмута (карта)

Українські бійці мають частковий успіх в районі Кліщіївки на Донеччині. ЗС РФ намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Богданівки.

Збройні сили України звільнили Андріївку Донецької області від окупантів. Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ у Facebook.

"У ході штурмових дій оволоділи (ЗСУ, — ред.) Андріївкою Донецької області", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що українські бійці завдають значних втрат ворогу в особовому складі й техніці та закріплюються на досягнутих рубежах. Також ЗСУ мали частковий успіх в районі Кліщіївки. Крім цього, на Бахмутському напрямку російські військові намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Богданівки.

Також на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області. Зокрема, протягом 14 вересня ЗС РФ здійснили близько десяти спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій, проте вони були безуспішними.

"Усі атаки ворога в районі Мар’їнки Донецької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці", — заявили в Генштабі.

Додали, що українські бійці проводять наступальну операцію в районі Вербове Запорізької області на Мелітопольському напрямку та продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та завдавати ураження по тилах ворога на Херсонському напрямку.

Звільнення Андріївки Донецької області: що відомо

14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Андріївка на Бахмутському напрямку перебуває під контролем українських бійців. Відразу після цього пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади повідомила, що заява Маляр про звільнення населеного пункту не відповідає дійсності. За повідомленням пресслужби, в районах Кліщіївки й Андріївки тривали серйозні та важкі бої. Крім цього, подібні заяви військові назвали шкідливими та тими, які несуть загрозу для життя особового складу та заважають виконанню бойових завдань.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 14 вересня повідомили, що зі слів речника Східної групи військ Іллі Євлаша, ЗСУ змусили окупантів відійти з позицій біля Міньківки та Дубово-Василівки біля Бахмута.