"Реалії сучасної війни": український танк Т-80БВ захистили "козирком" (фото)

Українські військові показали штурм ворожих позицій за підтримки танка й дронів, які скидали снаряди на ворожі позиції.

Бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. Костянтина Острозького показали штурм ворожих позицій за підтримки танка. Про це повідомляє телеграм-канал підрозділу аеророзвідки Aerobomber.

На кадрах зафіксовано, як українські військові на БМП-2 прибувають на ворожі російські позиції. Їх підтримує танк Т-80БВ, а також дрони, з яких скидають снаряди в російські окопи. На українському танку помітно решітку над баштою, яка має захищати від FPV-дронів. Також таку решітку встановили над моторним відсіком. До цього в українській армії танки з "мангалами" майже не зʼявлялись.

Решіткою також захистили моторно-трансмісійне відділення Фото: скриншот

Необхідність пошуку захисту від дешевих FPV-дронів змушує встановлювати імпровізований захист. Автор танкового блоку btv.info та танковий історик Андрій Тарасенко писав, що основне питання полягає не в тому, чи потрібно додатково захищати башту від ударів дронів, а в тому, як це краще зробити. За його словами, насмішки були через примітивність "мангала" й непродуманість його виконання. Проте напрацювання з "козирками" були навіть для західних танків Leopard 2 та Leclerc. Тому додатковий захист танка — це необхідність.

Нагадаємо, 16 серпня в соцмережах показали британський танк Challenger 2 з "мангалом" на башті.

15 серпня ЗМІ писали, що РФ на форумі "Армя-2023" показала модернізовані танки з "мангалами" на башті.