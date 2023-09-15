Гіперзвукова зброя – "gamechanger", якого немає в США, – WSJ (фото)

США досліджували гіперзвукові можливості ще у 1960-х роках, а потім ці дані описували в наукових журналах. За даними ЗМІ, цими даними скористувались китайці для власних робіт.

У 2021 році Китай запустив гіперзвукову ракету над Південнокитайським морем. Вона рухалась зі швидкістю 24 тис. км/год. Це шокувало США, але наразі вони таким озброєнням не володіють. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Тоді, влітку 2021 року Вашингтон прийшов до висновку, що Пекін тестував гіперзвукову зброю — вона може оминати більшість систем ППО, запускатись з великих відстаней та досягати будь-якої точки на Землі менш ніж за годину. Китай та РФ готові використовувати гіперзвукову зброю, але США досі її не має.

Проте зараз США активно інвестують у створення гіперзвукових ракет та залучають до розробок приватний сектор. Ці витрати є частиною відновлення домінування США в ключових військових технологіях на тлі нової ери суперництва великих держав.

Проблема Пентагону у створенні гіперзвукової зброї постійно має невдачі, від невдалих льотних випробувань до відсутності чіткого та всеосяжного плану розміщення зброї. І нехай російська зброя не така технологічна, як китайська й базується на радянських розробках, однак вона теж непокоїть урядовців.

В чому складність перехоплення гіперзвукової зброї?

Балістичні ракети можуть рухатися на гіперзвуковій швидкості, але вони слідують за передбачуваною траєкторією польоту, що полегшує їх перехоплення. Крилаті ракети, як і американський Tomahawk, можуть маневрувати, але більшість таких ракет рухається повільніше. Гіперзвукові ракети поєднують у собі швидкість зі здатністю літати на низькій висоті та маневрувати в польоті, що робить їх важче помітити радаром або супутником. Це робить їх майже неможливими для перехоплення існуючими системами.

Темно-синій колір - траєкторія балістичної ракети, рожевий - гіперзвукова, а зелена - крилата ракета. На графіку зображено відстань, яку здолають ракети за 14,6 хвилин Фото: The Wall Street Journal

США та Японія вже працюють над власними системами для перехоплення гіперзвукових ракет, але це потребує ще років 10 розробки, перш ніж вони надійдуть на озброєння.

Китай використав американські дослідження

У виданні заявляють, що Пекін прискорив свої зусилля з розробки гіперзвукового озброєння. Часто він використовував американські досліди з публічних наукових журналів. Зокрема, була опублікована інформація про обчислювальну гідродинаміку, яка допомагає моделювати гіперзвуковий політ.

"По суті, ми навчили світ гіперзвуку", — сказав Річард Халліон, аерокосмічний аналітик, який уважно стежив за гіперзвуковими технологіями понад 50 років.

Також США працюють над двома програмами гіперзвукової зброї GACM та ARRW. Остання, як стверджується, зупинена через невдалі випробування.

Проєкти гіперзвукової ракети в США Фото: The Wall Street Journal

Нагадаємо, 8 вересня у США не змогли запустити гіперзвукову ракету LHRW — це може затримати прийняття на озброєння.

22 серпня у США провели перший пуск гіперзвукової ракети ARRW після провального тесту в березні.