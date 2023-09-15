"Цинізму немає межі": окупанти виселяють маріупольців з будинків, — радник мера

Петро Андрющенко закликав містян не виселятися зі своїх будинків, а відстоювати власне житло. Окупаційна влада може змінити своє рішення в разі гучного спротиву та скандалу.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області окупанти виселяють місцевих жителів із власних домівок, аби переоблаштувати житло під казарми для Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Цинізму росіян немає межі. Мешканців девʼятиповерхівки по Котляревського, 4 виселяють в "маневрений фонд" наче для ремонту", — сказав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що окупаційна адміністрація Маріуполя вже прийняла рішення щодо переведення цього будинку нібито в аварійний стан, аби далі передати його для облаштування казарм розселення військового окупаційного корпусу.

Петро Андрющенко закликав місцевих жителів не виселятися зі своїх будинків, адже, з його слів, окупанти можуть переглянути це рішення.

"Маріупольці — не виселяйтеся. Відстоюйте свої квартири. Потім буде пізно! За нашими інсайдами в разі гучного спротиву та скандалу рішення буде переглянуто", — заявив радник міського голови Маріуполя.

Нагадаємо, 7 вересня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що серед зруйнованого місцевого Драмтеатру, на який ворог скинув авіабомбу в березні 2022 року, оперна співачка з Китаю Ван Фан виконала радянську пісню "Катюша". Він сподівається, що дух вбитих окупантами маріупольців переслідуватиме співачку "жахами все життя". Співачка виявилася дружиною китайського чиновника Чжоу Сяопіна. Ван Фан розповіла, що вирішила приїхати до Маріуполя, бо "побачила репортаж", у якому "українські нацисти" нібито вбивають дітей Донбасу.

6 вересня Петро Андрющенко заявив, що окупанти викрадають українців з катівень в Маріуполі та відвозять їх у невідомому напрямку. З його слів, ворог заарештував понад 10 тисяч українців.