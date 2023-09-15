"Заблокував переправу": бійці бригади ім. Івана Богуна знищили ворожий БТР (відео)

Внаслідок успішної роботи Сил оборони згорілий транспорт унеможливив вільний прохід іншої техніки.

Бійці 1-ої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна знищили російський БТР. Про це 15 вересня повідомили у Facebook підрозділу.

На відео можна побачити, що російська техніка стоїть у полі. Згодом воїни застосували артилерію та ліквідували бойову машину.

"Приємним бонусом — згорілий БТР заблокував переправу та унеможливив вільний прохід іншої техніки", – йдеться у дописі.

Знищення техніки РФ у вересні

Бійці Тактичної Групи "Адам" 14 вересня застосували FPV-дрон та знищили МТ-ЛБ російських загарбників. Воїни зафіксували техніку військ РФ серед густої рослинності. Згодом українські захисники вирішили застосувати ударний безпілотник, що було вдалим рішенням.

Також 11 вересня воїнами 77-ї бригади десантних військ було знешкоджено російський безпілотник "Орлан". Скоординовані зусилля українських фахівців, які представляють підрозділи радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони бригади дали змогу досягти позитивного результату у знищенні техніки.

Бійці ЗСУ завдяки волинській теробороні та FPV-дронам зуміли ліквідувати танк Т-72. Артилеристи й оператори отримали інформацію щодо відповідного розташування російської машини та ліквідували техніку. Бійці зуміли вчасно зафіксувати пересування важкої бронетехніки окупантів.

Нагадаємо, 14 вересня прикордонники знищили опорний пункт росіян поблизу Бахмута. Дії українських захисників змусили окупантів шукати укриття. У бліндажі, куди влучила артилерійська міна військовослужбовців Державної прикордонної служби, перебували щонайменше троє загарбників.