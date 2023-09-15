"Ми хочемо захищати Україну": у Німеччині назвали терміни передачі ракет Taurus для ЗСУ

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, питання не пов'язане з недовірою до українців та їхньої спроможності використовувати ракети дальньої дії, а пояснюється лише забезпеченням безпеки.

Рішення про постачання ракет Taurus в Україну ухвалить Кабмін Німеччини за один або два тижні. Про це розповів глава міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає німецьке видання Phoenix.

"Ми хочемо захищати Україну. І якщо ще мине один або два тижні для ухвалення рішення про постачання ракет Taurus, то так тому і бути", — заявив Пісторіус.

Він наголосив, що питання не пов'язане з недовірою до українців та їхньої спроможності використовувати ракети дальньої дії, а скоріше пов'язане із забезпеченням безпеки.

Пісторіус зазначив, що його і всіх членів кабінету міністрів об'єднує зобов'язання запобігати шкоді німецькому народу, але при цьому вони також прагнуть захищати Україну.

"Хоча рішення займе ще деякий час, важливе розуміння і підтримка з боку українських друзів", — підсумував глава Міноборони ФРН.

Характеристики ракет Taurus

Крилаті ракети не завжди потрапляють на радари, бо летять на низьких висотах. Їх переважно використовують для атак по важливих цілях, як-от командні пункти/бункери, склади з боєприпасами і паливом, аеродроми і мости.

Росія атакує Україну крилатими ракетами, зокрема й цивільну інфраструктуру, в арсеналі ж Києва немає таких засобів ураження, як ракети "Калібр".

Нагадаємо, що США можуть передати Україні ракети ATACMS з касетною бойовою частиною.

Також повідомлялося, що, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, питання про ATACMS порушували і під час візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена 7 вересня.