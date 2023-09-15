ФРН і Норвегія починають будівництво нових підводних човнів 212CD: що відомо про проєкт

Новий човен відрізнятиметься від попередниці 212A більшими габаритами, новими системами управління і розміщення зброї, а також поліпшеними показниками маскування.

Міністри оборони Німеччини та Норвегії Борис Пісторіус і Бьорн Арілд Грам анонсували старт двосторонньої програми зі створення нового підводного човна типу 212CD. Особливістю проєкту буде оснащення субмарини новими системами управління і розміщення зброї. Про це 13 вересня повідомили оглядачі Defence Brief.

Видання пише, що підводні човни типу 212CD (Common Design) створюють на базі субмарини типу 212A, яка добре зарекомендувала себе. Новий апарат матиме вдосконалені сенсорні технології, збільшену дальність дії та зменшену акустичну присутність, що дасть змогу посилити захист від ворожого спостереження.

Загалом передбачається побудувати шість підводних човнів — два для Німеччини і чотири для Норвегії. Загальна сума контракту становить 5,5 млрд євро і включає в себе тренажерне обладнання, а також додаткову матеріально-технічну підтримку. Першу субмарину мають спустити на воду 2029 року.

При порівнянні підводних човнів класів 212А і 212CD помітні відмінності в габаритах апаратів. Так субмарина 212А має довжину — 56 м, ширину — 7 м і висоту — 11,5 м. Новий човен матиме габарити 73х10х13 метрів відповідно.

Крім того, 212CD має більшу водотоннажність — близько 2500 куб. м під час спливання, тоді як вантажопідйомність 212A становить 1450 т.

Насамкінець сказано, що Німеччина і Норвегія також співпрацюють у сфері закупівель ракет: Бундесвер уже розмістив замовлення на протикорабельні керовані ракети типу Naval Strike Missile (NSM).

Раніше повідомлялося, що в Північній Кореї 56 вересня урочисто спустили на воду новий підводний човен із тактичною ядерною зброєю "Герой Кім Гун Ок". Субмарина увійде до складу підводного дивізіону при Східноморському флоті ВМС Корейської народної армії.