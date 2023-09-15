ЗСУ знищили другу РСЗВ "Смерч" з початку повномасштабної війни (фото)

За відкритими даними, окупанти мають близько 100-110 РСЗВ "Смерч". Першу установку було знищено ще у жовтні 2022 під Ізюмом.

Українські захисники знищили другу реактивну систему залпового вогню "Смерч" калібром 300 мм. Про це повідомляє боєць з ніком "зовнішній пілот" в X (раніше Twitter).

На фотографії зображено все, що залишилось від РСЗВ БМ-30 "Смерч". За словами військового, світлина була зроблена не сьогодні, але це друга зафіксована втрата "Смерчу" з початку повномасштабної війни. Перше ураження було зафіксовано ще у жовтні 2022 року в Харківській області під Ізюмом.

За даними Oryx, окрім однієї пускової російські окупанти втратили також транспортно-заряджальну машину до "Смерчу". Усього у російській армії є близько 100-100 РСЗВ "Смерч". Одна пускова має 12 некерованих реактивних снарядів калібром 300-мм. Максимальна дальність складає 120 км.

Порівняння кадрів військового та фонду "Повернись живим" з БПЛА Shark

Як пише Defense Express, на фото видно вказівник, характерний для українського безпілотника Shark виробництва Ukrspecsystems. Українська армія має десятки таких комплексів від волонтерів "Повернись живим".

Нагадаємо, 3 липня росЗМІ писали, що у РФ розпродають майно єдиного виробника РСЗВ "Смерч" та "Град" підприємства "Мотовилихинські заводи".

18 листопада у РФ заявили, що вони випускають "Торнадо-Г" та "Торнадос-С" у три зміни.