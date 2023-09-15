ЗСУ знищили другу РСЗВ "Смерч" з початку повномасштабної війни (фото)
За відкритими даними, окупанти мають близько 100-110 РСЗВ "Смерч". Першу установку було знищено ще у жовтні 2022 під Ізюмом.
Українські захисники знищили другу реактивну систему залпового вогню "Смерч" калібром 300 мм. Про це повідомляє боєць з ніком "зовнішній пілот" в X (раніше Twitter).
На фотографії зображено все, що залишилось від РСЗВ БМ-30 "Смерч". За словами військового, світлина була зроблена не сьогодні, але це друга зафіксована втрата "Смерчу" з початку повномасштабної війни. Перше ураження було зафіксовано ще у жовтні 2022 року в Харківській області під Ізюмом.
За даними Oryx, окрім однієї пускової російські окупанти втратили також транспортно-заряджальну машину до "Смерчу". Усього у російській армії є близько 100-100 РСЗВ "Смерч". Одна пускова має 12 некерованих реактивних снарядів калібром 300-мм. Максимальна дальність складає 120 км.
Як пише Defense Express, на фото видно вказівник, характерний для українського безпілотника Shark виробництва Ukrspecsystems. Українська армія має десятки таких комплексів від волонтерів "Повернись живим".
Нагадаємо, 3 липня росЗМІ писали, що у РФ розпродають майно єдиного виробника РСЗВ "Смерч" та "Град" підприємства "Мотовилихинські заводи".
18 листопада у РФ заявили, що вони випускають "Торнадо-Г" та "Торнадос-С" у три зміни.