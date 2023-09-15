Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Чекаємо хороших новин": Залужний зустрівся з колегами зі США та Британії (відео)

Анастасiя Андрусяк
Фото: Скриншот | Валерій Залужний зустрівся із західними партнерами

Українські командири ознайомили західних партнерів з оперативною обстановкою на фронті та обговорили подальше посилення ЗСУ.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів зустріч із партнерами з Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Відповідне відео він опублікував у Telegram 15 вересня.

Валерій Залужний повідомив, що ознайомив колег з оперативною обстановкою на фронті, а також поділився баченням розвитку подій на передовій. На зустрічі був присутній глава ГУР МО Кирило Буданов та інші високопоставлені українські особи.

"Обговорили потребу української армії у снарядах, озброєнні та військовій техніці. Чекаємо хороших новин", — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Йшлося також про посилення ППО, надання додаткової кількості транспорту для евакуації поранених бійців, ремонт техніки та відновлення боєздатності військових частин.

"Вдячний партнерам за плідну роботу та підтримку в боротьбі з російським агресором", — написав Валерій Залужний.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 15 вересня, США близькі до передачі Україні далекобійних ракет ATACMS цієї осені. За словами американських чиновників, низка факторів змусила адміністрацію Байдена по-новому поглянути на це питання.

Раніше, 14 вересня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Український лідер відвідає США та візьме участь у Генеральній Асамблеї ООН.