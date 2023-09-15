"Розгорнули кілька радарів": Румунія готова збивати російські дрони, — ЗМІ

Румунський генерал Георгіце Влад заявив про намір використати "всю військову міць", щоб захистити територію своєї країни. Бухарест також провів із цього приводу переговори із союзниками по НАТО.

Румунія готова застосовувати свої зенітні системи проти безпілотних літальних апаратів Збройних сил Російської Федерації залежно від "рівня загрози". Про це пише румунський портал Digi24 15 вересня з посиланням на заступника начальника штабу оборони Румунії Георгіце Влада.

Генерал заявив, що Румунія використовуватиме "всю військову міць", щоб захистити свою територію. Зокрема, йдеться про застосування ППО для знищення російських дронів.

"Ми розгорнули кілька радарів, активізували оборону і провели переговори з нашими союзниками (НАТО), щоб знайти рішення щодо опору російській агресії", — сказав Георгіце Влад.

Заступник глави штабу зазначив, що для зміцнення лінії оборони в північній частині Добруджі було ухвалено рішення направити приблизно 600 солдатів.

У публікації також згадується про те, що Міноборони Румунії вирішило обмежити польоти з повітряного простору північної Добруджі, на кордоні з Україною.

Нагадаємо, 4 вересня під час масованої атаки ЗС РФ на території Румунії впали і вибухнули дрони-камікадзе Shahed. Російські окупанти атакували ними район порту в місті Ізмаїл Одеської області.

Глава Міноборони Румунії Анхель Тілвар 9 вересня провів зустріч із послом США в Румунії Кетлін Кавалець, під час якої дипломати обговорили ситуацію в регіоні на тлі атак ЗС РФ на порти України, а також підтвердили відправлення в Румунію додаткової кількості бойових літаків.