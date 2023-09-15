Бельгія підготувала першу партію модернізованих бронемашин М113 для України, – ЗМІ

Бойові машини завдяки фахівцям компанії John Cockerill Defense отримають відповідне оснащення системи озброєння з дистанційним управлінням та елементами для встановлення кулеметів калібру 12,7-мм або 7,62-мм.

Бельгія відправить першу партію з 10 бронемашин M113 до України. Про це повідомило видання Force Operations Blog.

Компанія John Cockerill Defense (JCD) модернізувала відповідну техніку. Ініціатива щодо постачання нашій державі цієї техніки фінансується Нідерландами, Бельгією та Великим Герцогством Люксембург. Фахівці JCD вивчають інші можливості для підтримки української армії.

Машини M113 планують відремонтувати відповідно до контракту, отриманого від Міністерства оборони Бельгії. До кінця листопада 2023 року 40 військово-транспортних машин M113 пройдуть відповідні процедури заміни деталей.

Ця техніка братиме участь у боях проти російських окупантів. Бойові машини отримають відповідне оснащення системи озброєння з дистанційним управлінням та елементами для встановлення кулеметів калібру 12,7-мм або 7,62-мм.

"Перші зразки відправили бельгійській армії наприкінці серпня, яка відповідає за їх переправлення в Україну", – інформує видання.

Бронемашини M113 на службі ЗСУ

Португалія у червні передала Україні нову партію БТР M113 та причіпних гаубиць калібру 105 мм. Нова партія озброєнь надійшла на додаток до 180 тонн боєприпасів 155-мм калібру та п'яти броньованих машин медичної допомоги М577.

Австралія у травні направила в Україну велику партію бронетранспортерів. Країна передала уряду Україні чергову партію броньованих машин. Загалом це 14 бронетранспортерів M113 та 20 броньованих машин Bushmaster.

Нагадаємо, у травні у соцмережі показали перевернутий Bushmaster та підбитий БТР M113. Також було зафіксовано бронеавтомобіль Dingo ATF та МТ-ЛБ радянського виробництва. Транспортні засоби нібито були зафіксовані на дорозі до Бахмута.