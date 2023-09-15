На замовлення партизанів: боєць ЗС РФ ліквідував дві вантажівки зі своїми "товаришами" (фото)

Російські окупанти вилазили з машин, коли між ними здетонували 10 кілограмів вибухівки. Такий "сюрприз" для них підготував воїн з сусіднього підрозділу.

Зранку, о 7:45, агент партизан у ЗС РФ ліквідував групу російських окупантів у місті Генічеськ в Херсонській області. Деталями інциденту 15 вересня поділились у соцмережах підпільного руху АТЕШ.

"Агент зі складу ЗС РФ знав місце постійного розміщення техніки та особового складу своїх товаришів із сусіднього підрозділу на в'їзді в місто, поблизу покинутих промислових споруд. І приховав там 10-кілограмовий "подарунок"", — розповіли партизани.

Наслідки диверсії у Генічеську Фото: Telegram/Атеш

З їхніх слів, у момент, коли бійці ЗС РФ почали вилазити з техніки, їхній "побратим" активував вибухівку.

"Причому вдало для нас між двох вантажівок. Навіть двері відчинилися", — підкреслили в АТЕШ.

Наслідки диверсії у Генічеську Фото: Telegram/Атеш

Партизани надали координати місця, де стався інцидент — 46.18147, 34.79196. За їхніми даними, внаслідок "сюрпризу" у Генічеську було знищено дві вантажівки з особовим складом російської армії.

"Агент успішно залишив Генічеськ", — додали представники руху.

Нагадаємо, 22 серпня в АТЕШ інформували, що російські окупанти влаштували перестрілку в Херсонській області. Від "дружнього вогню" один з бійців загинув, а ще двоє — отримали поранення.

14 серпня у ЦНС повідомили деталі конфлікту між "кадирівцями" та дагестанцями з іншого угрупування, що стався на Запоріжжі. Сварка закінчилась стріляниною з застосуванням гранатометів та десятками жертв.