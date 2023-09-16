Захід нe зміг належним чином навчити солдатів ЗСУ перед початком контрнаступу, — FT

За словами журналістів, російські сили також продовжують вчитися у ЗСУ та адаптувати свою тактику. Вони відбивають українські атаки, використовують БПЛА і розосереджують лінію постачання.

Західні інструктори не змогли належним чином навчити українські війська перед початком контрнаступу. Так, підготовка була занадто короткою. Про це пише видання Financial Times.

За словами журналістів, один із головних недоліків західної військової підготовки — тривалість лише 5 тижнів. Союзникам України варто визнати недоліки в підготовці, а також в оснащенні ЗСУ. Усе це сприяло занадто повільному прогресу.

Як розповів один із командирів 78-го окремого полку ЗСУ з позивним "Сулейман", він би загинув, якби робив тільки те, чого його вчили західні військові. Військовий розповів, що тренувався з британськими, американськими та польськими солдатами. Деякі з них давали погані поради.

Видання пише, що уповільнення контрнаступу ЗСУ відбулося через величезні мінні поля ЗС РФ. Також українські війська піддаються атакам російських вертольотів і важкої артилерії.

За словами українських і західних чиновників, втрати західної військової техніки на початку контрнаступу становили майже п'яту частину всього наданого озброєння. Тому українське командування вирішило змінити стратегію.

Повідомляється, що нова стратегія України вже здобула певний успіх, але без раптового краху російських військ. Передбачається, що в кращому випадку Сили оборони України просуватимуться повільно.

Однак, як зазначили журналісти, російські сили продовжують вчитися у своїх супротивників і адаптувати свою тактику, чи то шляхом розосередження ліній постачання, ширшого використання безпілотників, чи то відбиття українських атак.

"Велика перевага Росії порівняно з тим, що було 18 місяців тому, полягає в тому, що вона поважає наші сили і розуміє нашу реальну міць", — заявив неназваний чиновник ЗСУ.

Нагадаємо, що в Офісі президента України розповіли про стан українського війська та українського контрнаступу. Зокрема, впевнені, що у ЗСУ є зброя, здатна знищити домінування ЗС РФ у Чорному морі. Крім того, Сили оборони майстерно використовують обмежені ресурси під час контрнаступальних дій: це шокувало західних партнерів.