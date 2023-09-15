Домінування РФ в Чорному морі закінчилось: у Зеленського підтвердили, що є зброя (відео)

ЗСУ має спеціальні можливості, щоб знищити транзитні можливості Росії у Чорному морі. При цьому Сили оборони здатні обійтись навіть без далекобійних ракет і літаків, які не надали західні партнери.

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Протягом двох діб, 13 та 14 вересня 2023 року, Росія втратила військової техніки на більш ніж 1 млрд дол. Зокрема, було пошкоджено десантний корабель "Мінськ" та підводний корабель "Ростов-на-Дону", а поруч загорівся судноремонтний завод, на якому їх могли б відновити. Крім того, стало відома про ураження катерів серії "Василь Биков", — удар показав Мінцифри Михайла Федорова. Події свідчать про те, що Росія зазнала потужних втрат і ситуація для неї змінилась. Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю порталу "24 канал".

Подоляк відзначив успіхи Сил оборони в акваторії Чорного моря і нагадав, що Росія все ще має засоби, щоб діставати до України зброєю з дальністю 1000-3000 км. Ідеться, зокрема, про крилаті ракети "Калібр", які запускають з надводних та підводних човнів.

Україна не має можливості діставати до російських ракетоносіїв крилатими ракетами подібної дальності. Натомість вона має безпілотники, флот морських дронів, які можуть дістати до ЧФ РФ будь-де у Чорному морі. Коли їхня кількість стане достатньої великою, ЗСУ "обнулять транзитні можливості для Росії".

Також Подоляк назвав кількість кораблів, які потрібно знищити, щоб повністю домінувати у Чорному морі: ідеться про 2-4 морських судна ЧФ РФ.

"Потрібно знищувати і ще раз знищувати будь-які ракетоносії Росії. А не з кимось говорити чи щось просити у Росії. Ще буде знищено 2 – 4 ракетоносії і на цьому, в принципі, Росія остаточно втратить себе в акваторії Чорного морі", — наголосив політик.

Що ж до домінування на суші, то тут потрібно ще дві складові, які мають надійти у певній послідовності. Зокрема, першими мають прибути сучасні винищувачі, потім — далекобійні ракети ATACMS і TAURUS.

"Якщо ми нарешті матимемо авіаційний компонент, а до нього матимемо далекобійні ракети – це [досяжність] понад 500 кілометрів, і це означатиме суттєвий злам ситуації взагалі у війні", — наголосив політик.

Також радник ОП зазначив, що важлива також кількість військового спорядження, яке надходитиме в Україну від західних партнерів. На його думку, 10 літаків — це так само мало, як 10 танків. Навів наступні орієнтовні розрахунки: 100 ракет щомісяця обнулятиме логістику на лінії фронту, а 50 F-16 гарантують контроль над повітряним простором і авіація ворога не підійматиметься. До всього вони мають поставлятись досить швидко, зазначив політик.

"Це повністю обнуляє систему оборони Росії. Тобто ми з вами маємо говорити виключно про кількість і швидкість. Оце ключові елементи і сьогодні, і завтра", — наголосив Подоляк.

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Війна РФ в Україні: деталі

Зазначимо, Україна зуміла домовитись про надання винищувачів F-16, які допоможуть здобути ЗСУ перевагу у повітрі. Стало відомо, що українські пілоти вже почали курс навчання. Крім того, Сили оборони мають шанс отримати винищувачі Gripen з Швеції: урядовці заявили, що підрахують, скільки літаків можуть віддати.

Що ж до ракет великої дальності остаточного рішення немає. Втім припускають, що президента США Джо Байдена вже начебто повністю переконали надати Україні крилаті ракети ATACMS. Між тим Німеччина вагається, чи надавати ракети TAURUS: сумніви виникли у Федерального канцлера Олафа Шольца та в Бундесвері.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому для України є настільки важливим знищення двох кораблів ЧФ РФ, один з яких є носієм "Калібрів". Між тим Михайло Подоляк з Офісу президента повідомив, що успіхи ЗСУ нас суші та на морі шокували партнерів: успіхи є навіть без достатньої кількості снарядів та військової техніки.