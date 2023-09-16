Будуть дискусії: у Білому домі розповіли, чи підтримує Конгрес військову допомогу Україні

За словами представника Білого дому Джейка Саллівана, динаміка обговорень допомоги Україні змінилася відтоді, як республіканці взяли під свій контроль Палату представників минулого року.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван зустрівся з керівництвом Сенату минулого тижня і керівництвом Палати представників Конгресу США в четвер. Політики обговорювали підтримку України. Про це пише CNN.

Повідомляється, що Салліван 15 вересня повідомив журналістам, що в нього склалося враження, що в Конгресі США є що двопартійна підтримка продовження військової допомоги Україні. Однак деякі республіканці в Палаті представників дали зрозуміти, що можуть заблокувати додаткову допомогу.

"Повинен сказати, що в цих розмовах я відчув, так би мовити, основну атмосферу: ідея про те, що Сполученим Штатам необхідно об'єднатися на двопартійній основі, щоб підтримати Україну, відчувалася так само сильно, як і рік тому", — сказав Салліван.

За його словами, динаміка змінилася відтоді, як республіканці взяли під свій контроль Палату представників минулого року.

"Я визнаю, що є різниця між цим Конгресом і минулим Конгресом, і нам доведеться з цим боротися в міру того, як ми продовжуватимемо найближчими днями дискусії про те, як надати Україні необхідні їй ресурси", — сказав він.

Салліван зазначив, що візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона може допомогти досягти прогресу в допомозі Україні.

Нагадаємо, що ЗМІ писали, що Білий дім применшує успіхи ЗСУ в контрнаступі. За даними журналістів, Збройним силам України не вистачає повітряної переваги та обладнання для розмінування, щоб значно прискорити контрнаступ.

Також журналісти писали, що США можуть схвалити передачу Україні ракет ATACMS цієї осені. За словами американських чиновників, низка чинників змусила адміністрацію Байдена по-новому поглянути на передачу Україні ракет великої дальності.