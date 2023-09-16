Трамп заявив, що якщо стане президентом США, то закінчить війну в Україні за добу, — ЗМІ

За словами американського політика, він може розробити "справедливу" угоду, яка задовольнить Україну і Росію.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що якщо його переоберуть у 2024 році, то він закінчить війну в Україні за добу. За його словами, він збере в одній кімнаті президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського для переговорів. Про це Трамп повідомив в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Крістен Велкер на каналі NBC.

За словами Трампа, він готовий закінчити війну за 24 години, однак подробиць того, що саме збирається робити — не розкрив.

"Якщо я скажу вам точно, я втрачу всі свої козирі", — сказав він.

За словами Трампа, він готовий сказати "певні речі" Путін і Зеленському. Він хоче зібрати політиків разом в одній кімнаті.

"І я б розробив угоду", — сказав Трамп, зазначивши, що все буде "чесно" для всіх.

Політик не уточнив, чи дозволить Росії зберегти за собою окуповані території України. На його думку, його ставлення до РФ було найжорсткішим серед інших американських президентів.

"І все ж я ладнав із Путіним. Дозвольте мені сказати вам, я ладнав із ним дуже добре. І це добре, а не погано. У нього 1700 ядерних ракет. І в нас теж", — заявив Трамп.

Нагадаємо, що колишній директор ЦРУ Джон Бреннан заявив, що Росії потрібна перемога Трампа на виборах президента США.

"Для Путіна, я вважаю, абсолютно важливо, щоб Дональд Трамп виграв вибори. Путін і Трамп є членами співтовариства автократів, захоплених один одним. І вони збираються лестити один одному і грати на користь один одного", — підкреслив Бреннан.