РФ готується до повторення обстрілів української енергосистеми, — британська розвідка

Для ударів восени та взимку 2022-23 ворог в основному використовував ракети Х-101 (AS-23 KODIAK), які запускала стратегічна авіація з території РФ.

Росія готується до повторення масованих атак на українську енергосистему. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на свою розвідку.

РФ з настанням холодної пори року завдаватиме ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, як і минулого року, вважають британські розвідники.

Вони нагадали, що росіяни атакували українську енергетичну інфраструктуру у період з жовтня 2022 року по березень 2023 року. Для ударів ворог в основному використовував ракети Х-101 (AS-23 KODIAK), які запускала стратегічна авіація з території РФ.

Посилаючись на дані з відкритих джерел, британські розвідники зазначили, що з квітня 2023 року Росія стала менше витрачати крилатих ракет повітряного базування. При цьому росіяни докладають зусилля, спрямовані на збільшення темпів виробництва такого озброєння.

"Тому Росія, ймовірно, здатна створити значні запаси крилатих ракет повітряного базування. Існує реальна можливість того, що Росія знову зосередить цю зброю проти українських інфраструктурних об'єктів взимку", – зазначають у Міністерстві оборони Великобританії.

Найбільш активно росіяни почали обстрілювати обʼєкти української енергосистеми в жовтні. Одним з масованих став удар 10 жовтня 2022 року. Після цього в низці регіонів стали вимикати світло через пошкодження відповідної інфраструктури. Зі збільшенням ударів та руйнувань проблеми з електроенергією ставали все серйознішими, проте ближче до весни ситуація покращилася.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як Україна захищатиме свою енергоінфраструктуру під час ймовірних масованих обстрілів восени та взимку.

Також Фокус писав про прогноз "Укренерго" щодо наявності електроенергії в домівках українців взимку.