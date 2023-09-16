"БПЛА більше, російських кораблів менше": Федоров анонсував збільшення виробництва дронів

З минулого року виробництво дронів зросло понад у 100 разів. Україна здійснюватиме атаки по російських військових кораблях за допомогою безпілотників, уточнив Федоров.

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що до кінця 2023 року в Україні зросте виробництво безпілотних літальних апаратів. Про це він повідомив в інтерв’ю Reuters.

З його слів, що наразі виробництво дронів зросло понад у 100 разів порівняно з 2022 роком.

"Я думаю, що до кінця цього року, якщо порівнювати з попереднім, це збільшення буде приблизно в 120-140 разів", — сказав Михайло Федоров.

Він зазначив, що в Україні випробовують систему штучного інтелекту, яка може знаходити потенційні цілі за декілька кілометрів та направляти на них безпілотники попри порушення зовнішнього зв'язку засобами радіоелектронної боротьби. Зокрема, ЗСУ необхідна технологія пошуку цілей, подібно до якої працює російський дрон "Ланцет", коли засоби радіоелектронної боротьби знаходять та знищують ціль.

"Наразі це все на стадії тестування, але деякі дрони, які ми купуємо, використовують ШІ для розпізнавання цілей. У лісі він (дрон, — ред.) може виявити ціль і розпізнати, це людина, танк чи певна машина. Ці технології активно використовуються", — наголосив міністр.

Федоров переконаний, що за допомогою безпілотників Україна зможе здійснювати більше атак по російських військових кораблях.

"Безпілотників буде більше, атак буде більше, російських кораблів буде менше. Це точно", — додав він.

Нагадаємо, 14 вересня українські бійці завдали ударів по двох ворожих патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Васілій Биков". Атака відбулася у південно-західній частині Чорного моря.

У ніч на 13 вересня внаслідок ракетної атаки підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ", які перебували на території Севастопольського морського заводу ім. Серго Орджонікідзе, отримали пошкодження. Сервіс Planet опублікував супутникові знімки до і після атак. На кадрах видно, що одне з суден отримало значні пошкодження.