Окупанти передислокували десантні кораблі з Чорного моря після атак ЗСУ, — командування

Великий десантний корабель, який пошкодили в Севастополі, не підлягає відновленню через особливості ураження та "поважний вік". У ВМСУ зазначили, що потенційний ремонт судна коштуватиме чималих грошей.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що окупанти передислокували три великі десантні кораблі з Чорного в Азовське море після того, як українські бійці пошкодили великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" в тимчасово окупованому Севастополі в ніч на 13 вересня. Про це він повідомив під час телемарафону.

"Сьогодні російські окупанти чомусь передислокували три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське", — сказав Дмитро Плетенчук.

Він зазначив, що ЗСУ змогли вдарити в поки що глибокий тил окупантів, і процеси, що стосуватимуться звільнення української території від ворога, триватимуть надалі.

Зі слів Плетенчука, великий десантний корабель, якого пошкодили ЗСУ в Севастополі, не підлягає відновленню через особливості ураження та "поважний вік". Зокрема, він нагадав, що саме це судно було учасником так званого "сирійського експресу" — корабель постачав озброєння та особовий склад, вирішував логістичні проблеми для сирійського угрупування Російської Федерації в Тартусі. Наразі ремонтувати великий десантний корабель немає сенсу та дуже дорого, переконаний речник ВМС ЗСУ.

Крім цього, українські бійці уразили підводний човен. Плетенчук додав, що від початку повномасштабного вторгнення це вперше, коли ворог втратив підводний човен внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, вночі 13 вересня внаслідок ракетних ударів великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" зазнали пошкоджень. Судна перебували на території Севастопольського морського заводу ім. Серго Орджонікідзе. Одне з суден зазнало значних пошкоджень, про це свідчать супутникові знімки за 12 та 13 вересня.

Пізніше стало відомо, що агенти "АТЕШ" та місцеві мешканці навели ракетний удар по російському флоту. Зокрема, агенти "АТЕШ" протягом тижня вели "активну діяльність" для того, аби виявити важливі військові цілі РФ.

14 вересня речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ворогу навряд чи вдасться відновити великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".