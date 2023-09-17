Вибухи в Севастополі: гучно в районі мису Фіолент, де ЗС РФ розмістили свої бази (карта)

Мешканці Севастополя почули серію вибухів та побачили кілька "спалахів". У Міноборони РФ заявили, що нібито "припинили" атаку України, але, зі слів місцевих, робота ППО триває й у місті чутно стрілянину.

У тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи з боку мису Фіолент. Про це 17 вересня повідомили у місцевому проросійському телеграм-каналі.

Мешканці захопленого російськими військами Севастополя поскаржилися на "моторошні звуки", від яких "завібрував будинок" та могли "повилітати вікна". У одному з повідомлень припустили, що місцеві чують роботу ППО. Також містяни побачили два "спалахи".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

У іншому телеграм-каналі проінформували, що по Севастополю "промчали" швидкі та пожежні машини з увімкненими сиренами.

Повідомлення у телеграм-каналі від 17 вересня Фото: Скриншот

Росія заявила про "терористичну атаку БПЛА"

У Міністерстві оборони РФ прокоментували вибухи в Севастополі, заявивши про "терористичну атаку" українських безпілотників. Спробу удару росіяни нібито відбили, а ціллю її були неназвані "об’єкти".

"Черговими засобами ППО два українські безпілотні літальні апарати знищено над південно-західною частиною півострова Крим", — йдеться в публікації ворожої пресслужби.

Публікація пресслужби Міноборони Росії від 17 вересня Фото: Скриншот

Проте повідомлення у місцевому телеграм-каналі свідчать про те, що "відбита атака" триває. У місті продовжують лунати вибухи зі сторони мису, а також нібито працює російська ППО.

Повідомлення у телеграм-каналі від 17 вересня Фото: Скриншот

Вибухи у Севастополі — це операція ГУР та ВМС

Джерела медіа "Сусільне" у розвідці повідомили, що вибухи у тимчасово окупованому Севастополі — це наслідки спільної спецоперації Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) та Воєнно-морських сил ЗСУ (ВМС).

Також журналісти з посиланням на місцевого мешканця написали, що в місті чути стрілянину.

Що знаходиться на мисі Фіолент?

За даними "Крим.Реалії", мис Фіолент — місце зовсім не туристичне, адже там російські окупанти розмістили військову частину радіоелектронної боротьби (РЕБ). Здалеку навіть можна побачити антени комплексу "Мурманськ-БН", а за кілька кілометрів на північний захід — розташувався центр ворожої радіоелектронної розвідки. По сусідству з ним знаходиться ще одна військова частина ЗС РФ — ППО, і вона має на озброєнні С-300/С-400.

Мис Фіолент на мапі України Фото: Скриншот

Журналісти передавали, що штаб бази ППО знаходиться через дорогу від бази відпочинку. Буквально на сусідньому пляжі люди відпочивають та не здогадуються про військовий об’єкт на відстані менше кілометра. Просто серед дач загарбники розмістили й військову техніку — склади та ракетний дивізіон С-300/С-400.

Нагадаємо, 15 вересня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що Україна полює на російські комплекси С-400, розташовані на території Криму.

Раніше, 14 вересня, партизани повідомляли, що мешканці Євпаторії бояться постійних "прильотів" через відсутність ППО.