Елітні бійці стали піхотою: РФ намагається посилити оборону на Запорізькому напрямку, — розвідка

За даними аналітиків, впродовж останніх двох тижнів Кремль перемістила під Роботине щонайменше 10 тисяч елітних десантників, але вони, вірогідно, недоукомплектовані.

Британська розвідка зазначає, що щонайменше п’ять полків повітряно-десантних військ, що входять до складу 7-ї і 76-ї дивізій, сконцентровано на Оріхівському напрямку у Запорізькій області. Про це йдеться в новому огляді розвідки Міністерства оборони Великобританії.

Таким чином Росія прагне посилити 58-у загальновійськову армію, яка зазнала важких втрат. Загалом російських окупантів, які наразі дислокуються за кілька кілометрів від села Роботине, має бути майже 10 тисяч, проте, за даними розвідки, вони вірогідно недоукомплектовані.

Село Роботине на карті бойових дій

"Військове керівництво ЗС РФ, ймовірно, вважатиме поточну ситуацію вкрай незадовільною. Протягом усієї війни російське командування намагалося відновити повітряно-десантні війська як високомобільну ударну силу для наступальних операцій. Але під Роботиним десантників використовують як піхоту для посилення перевантажених сухопутних військ", — підкреслює британська розвідка.

Крім того, раніше Міноборони Британії, а також Центр національного спротиву повідомляли, що росіяни укріплюють оборону міста Токмак у Запорізькій області.

"Росія, ймовірно, розгортає додаткові блокпости, протитанкову оборону типу "їжак" і копає нові траншеї у районі, який утримує її 58-а загальновійськова армія. Токмак готується стати опорою другої магістральної лінії оборони Росії", – вважають у Міноборони Британії.

Місто Токмак на карті бойових дій Фото: Deep State

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов зазначав про те, що російські окупанти прагнуть акумулювати у цьому районі сили не тільки для оборони, а й майбутніх контратак, бо сподіваються змінити ситуацію на цьому напрямку фронту. Там з’являється дедалі більше протитанкових "їжаків", блокпостів і оборонних споруд, а також фіксують більше окупаційних військ.

Військові аналітики говорили Фокусу, що перемога в Роботиному відкрила ЗСУ шлях на Токмак і Мелітополь і початок битви за два великих міста — Мелітополь і Бердянськ. Щоб протистояти натиску ЗСУ на півдні, росіяни змушені перекидати туди елітні підрозділи з інших точок фронту.