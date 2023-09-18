В окупованій Керчі помітили перевезення пошкодженого гелікоптеру Ка-52 (відео)

Достеменно невідомо, де було пошкоджено ударний вертоліт, але не виключено, що в результаті ураження на базі чи під час бойових дій.

Російській ударний гелікоптер Ка-52 було помічено в тимчасово окупованому Криму. Його транспортував тягач, але сам борт явно пошкоджений. Про це повідомляє телеканал ATR.

Як стверджується у першоджерелі, Ка-52 транспортують вулицями Керчі. Гелікоптер накрито наметом. Ймовірно, тягач везе ударний вертоліт в бік Кримського мосту до Росії. Точна дата, коли було знято відео невідоме, але опублікували його 16 вересня.

У "Мілітарному" додають, що той факт, що гелікоптер перевозять автотранспортом може свідчити, що його пошкодили внаслідок бойових дій чи прямо на місці базування на тимчасово окупованій українській території. В іншому випадку гелікоптер сам би перелетів на територію окупантів для проведення техобслуговування чи ремонтних робіт. Достеменно невідомо, чим було пошкоджено чи уражено Ка-52.

Ка-52 — це російській ударний гелікоптер, який здатний розвивати швидкість до 300 км/год. Обладнання дозволяє виявляти техніку на значній відстані. На озброєнні в нього є як некеровані снаряди С-8, С-13, так і протитанкові керовані ракети "Віхрь-1" та "Атака".

Нагадаємо, у російських вертольотів Ка-52 є блок наведення перешкод на українські станції РЛС. Аналітики зʼясували, як цьому протидіяти.

17 серпня глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Ка-52 не літали б без західних та азійських компонентів.