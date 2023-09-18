"Неприємна несподіванка для ворога": у ЗСУ розповіли про важливість звільнення Кліщіївки (відео)

За словами майора Родіона Кудряшова, окупанти змушені були відходити від першої лінії оборони і хаотично будувати другу лінію оборони. Це сильно ускладнює логістику і ведення оборони.

Після деокупації населеного пункту Кліщіївка Донецької області Збройним силам України стало значно простіше просуватися далі на Бахмутському напрямку. Про це повідомив майор Родіон Кудряшов — заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ в коментарі "24 Каналу".

Логістика російських військ сильно постраждала. Українські військові ж навпаки — покращили свою ситуацію на сході.

За словами військового, до середини літа берег каналу Сіверський Донець був повністю звільнений від окупаційних збройних сил. Це відкрило нові можливості для розгортання операцій. ЗСУ планували просуватися в напрямку цікавих об'єктів і захопити контроль над населеними пунктами, такими як Андріївка, Кліщіївка та Курдюмівка.

Він також зазначив, що Андріївка — логістичний вузол для перерахованих населених пунктів.

"Це означає, що Збройні Сили впевнено рухаються вперед. Є певні плани щодо подальших дій і подальших кроків зі звільнення Бахмута. Заходи, які відбулися протягом літа — це величезна робота ЗСУ", — наголосив Родіон Кудряшов.

Для російських збройних сил звільнення Андріївки стало неприємною несподіванкою, оскільки вони змушені були коригувати свої звичні логістичні маршрути для забезпечення фронту. Водночас ЗСУ, просуваючись уздовж залізничної колії, поліпшили свою логістичну базу.

"На сьогодні противник змушений відходити від першої лінії оборони і хаотично будувати другу лінію оборони. Це сильно ускладнює не тільки логістику, а й у принципі ведення служби з оборони противника", — зауважив майор.

Однак варто зазначити, що логістика окупантів все ще залишається потужною. Зараз важливим є зміщення росіян з їхніх головних позицій на резервні.

Нагадаємо, що українські захисники звільнили село Кліщіївка на Донеччині та успішно наступали на інших ділянках Бахмутського напрямку. Повідомляється, що ЗС РФ контрактували в районі Бахмута, але не досягли успіхів.

Раніше повідомлялося, що 17 вересня українські бійці деокупували село Кліщіївка. Штурмовики з бригади "Лють" записали в населеному пункті відеозвернення зі стягами в руках.