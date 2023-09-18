Росія підняла винищувач для перехоплення літака ВМС США, — Міноборони РФ

У російському оборонному відомстві заявили, що американський літак базової патрульної авіації рухався в напрямку кордону РФ.

У понеділок, 18 вересня, російські засоби контролю повітряного простору над акваторією Баренцового моря виявили над акваторією Баренцового моря літак ВМС США, після чого в повітря було піднято російський винищувач МіГ-31. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Російської Федерації.

У відомстві заявили, що винищувач зі складу чергових із протиповітряної оборони сил Північного флоту було піднято з метою розпізнання об'єкта і недопущення порушення державного кордону Росії.

Повітряна ціль була ідентифікована російською стороною як літак базової патрульної авіації Р-8А "Посейдон" Військово-повітряних сил США.

Повідомляється, що американський літак нібито рухався в напрямку кордону Росії, однак при наближенні МіГ-31 розвернувся.

"Політ російського винищувача виконувався відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору над нейтральними водами без перетину повітряних трас і небезпечного зближення з повітряним судном іноземної держави", — заявили в Міноборони РФ.

Нагадаємо, 18 вересня стало відомо про "дивну" аварію в США. У Південній Кароліні. Льотчик винищувача F-35 катапультувався й успішно приземлився в районі об'єднаної бази Чарльстон, але літак продовжив політ у невідомому напрямку.

Раніше, 14 вересня, ми писали про те, що російський пілот винищувача Су-27 намагався збити розвідувальний літак Королівських британських ВПС над Чорним морем, помилково вважаючи, що отримав на це дозвіл.