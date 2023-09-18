"Сиплеться вся їхня концепція": РФ під Бахмутом може залишитися без важливої дороги, — експерт

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, дії українських захисників під час контрнаступу можуть змусити противника відійти ближче до окупованої Горлівки.

Російські окупанти перебувають перед перспективою втрати одного з найважливіших напрямків, який слугує для противника логістичною артерією. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу Freedom 18 вересня.

За його словами, найближчим часом може розпочатися операція, яка переріже доступ росіян до траси 0513, що об'єднує Бахмут і Горлівку і є важливою логістичною артерією для ЗС РФ.

Експерт розповів, куди далі можуть піти ЗСУ під час контрнаступу Фото: DeepStateMAP

"Я думаю, що найближчим часом ми ще почуємо хороші новини з Курдюмівки. І якщо розглядати цілком цю лінію Курдюмівка — Андріївка — Кліщіївка, то, по суті, це і була основна опорна лінія російських окупантів на південний захід від Бахмута. І зараз, втрачаючи контроль над цими селами, вони змушені переходити вже на лівий бік від залізниці. А там від залізниці до самої траси 0513 немає серйозних опорників, щоб закріпитися", — розповідає Олександр Коваленко.

Зараз, коли населений пункт Кліщіївка перейшов під контроль України, окупанти опинилися в низині. Сили оборони тримають під вогневим контролем усі панівні висоти. У результаті, бійці ЗС РФ під натиском ЗСУ можуть почати відходити до дороги Т0513.

Цей момент і можна буде вважати початком операції з перерізання 0513, логістичної артерії, що веде в південний центр Бахмута. А там недалеко і місто Горлівка, яке багато років перебуває під окупацією.

"Для росіян це дуже важлива логістична артерія саме на півдні. Якщо її буде перерізано, то можна говорити, що в південному секторі сиплеться не те, щоб уся їхня оборона, а вся їхня концепція утримання південного сектора", — підсумував військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, 18 вересня повідомлялося, що в Міноборони розповіли про успіхи під Бахмутом і на півдні. Сили оборони минулого тижня деокупували Андріївку та Кліщіївку на Бахмутському напрямку. Від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 260 квадратних кілометрів на південному фронті та 51 квадратний кілометр у районі Бахмута.