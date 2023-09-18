Зникнення Кадирова: очільник Чечні був у Грозному, відео геолоціювали, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, кадри, опубліковані напередодні вдень, були зняті в резиденції голови Чечні в центральній частині Грозного.

Після чуток про погане самопочуття голови Чечні Рамзана Кадирова журналісти геолоціювали відео, опубліковане в Telegram-каналі. Про це повідомляє Sky News.

Кадри, опубліковані напередодні вдень, були зняті в його резиденції в центральній частині Грозного. Кадиров записав відео під час прогулянки під дощем і звернувся до тих, "хто не може відрізнити правду від брехні в інтернеті". Таким людям він порадив прогулятися на свіжому повітрі, "привести думки до ладу: дощ чудово бадьорить".

Місцезнаходження Кадирова в Грозному

Встановити його місцеперебування вдалося за лісосмугою високих дерев, травою і будівлею на задньому фоні. Також зіставлялися дані про погоду того дня.

Місцезнаходження Кадирова в Грозному

Минулої неділі вранці та вдень у Грозному дощило, було похмуро. Тоді як протягом усіх попередніх днів тижня дощів не було.

Нагадаємо, що чутки про стан здоров'я Рамзана Кадирова впливають на стабільність у Чечні. Про це йдеться у зведенні військових дослідників з "Інституту вивчення війни" від 18 вересня. Дестабілізація влади Кадирова в Чечні може завдати серйозного удару по режиму Путіна.

Також повідомлялося, що у Кадирова можуть бути проблеми з нирками через можливе отруєння. Російські політики й журналісти не виключають тієї обставини, що його могли отруїти. На думку деяких експертів, смерть Кадирова стане для РФ потрясінням сильнішим, ніж заколот Пригожина.