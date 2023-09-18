Мобілізація в Україні: з якого віку чоловіків можуть призвати в армію

Закон про зниження призовного віку вже ухвалено у Верховній Раді України, але він ще не набув законної сили. У яких випадках мобілізують чоловіків призовного віку?

Цього року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні поправки до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Законопроєкт передбачає зменшення верхнього порогу призовного віку з 27 до 25 років. Наразі законопроєкт скеровано на підпис президенту України і поки що він не набув чинності.

З якого віку в Україні мобілізують на військову службу під час війни

В Україні чоловіків віком від 18 до 27 років можуть призвати до армії тільки для проходження строкової служби. Під час воєнного стану призов на строкову службу не проводять, тому мобілізувати можуть тільки тих, кому вже виповнилося 27 років.

Чому можуть призвати в армію у 25 років

Чоловіки до 27 років можуть потрапити на фронт у двох випадках:

добровільне бажання служити в армії;

наявність військового досвіду (строкова або контрактна служба в ЗСУ).

Для того, щоб потрапити в армію, добровольцю або мобілізованому необхідно отримати висновок військово-лікарської комісії про придатність до військової служби.

Мобілізація у 2023 році — хто може отримати повістку

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" дозволяє призивати на військову службу під час воєнного стану такі категорії громадян:

військові запасу (зокрема контрактники), які не досягли 60 років, придатні за станом здоров'я;

чоловіки від 27 до 60 років без досвіду військової служби, придатні за станом здоров'я;

чоловіки віком від 18 років, які дали добровільну згоду на контрактну службу, придатні за станом здоров'я;

обмежено придатні під час воєнного стану чоловіки з досвідом і без досвіду служби;

зняті з військового обліку до 24 лютого 2022 року, повністю або обмежено придатні до служби під час воєнного стану;

особи з інвалідністю, якщо вони добровільно мобілізуються.

Особи, які мають право на відстрочку за сімейними обставинами, також можуть бути мобілізовані, якщо дадуть добровільну згоду на службу в армії. Ця категорія військовозобов'язаних може проходити службу тільки за місцем проживання.

Нагадаємо, що в Україні продовжують удосконалювати роботу Єдиного державного реєстру призовників та військовозобов'язаних осіб. ТЦК отримають доступ до даних військовозобов'язаних із кількох держреєстрів.

Раніше Фокус писав, які хвороби вже не звільнять від мобілізації в Україні.