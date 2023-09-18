В Україні посилять покарання за незаконний перетин кордону: кому дадуть більший термін

Новий законопроєкт передбачає диференціацію покарання для різних категорій правопорушників. Військовослужбовці, посадовці та рецидивіти каратимуться більшими строками ув'язнення.

У парламент подано законопроєкт, який передбачає посилення покарання за порушення при перетині державного кордону під час воєнного стану. Рада розгляне документ найближчим часом. Подробиці законопроекту повідомив адвокат Роман Симутін повідомив на своєму YouTube-каналі.

Ініціатори законопроєкту №7268 пропонують підвищити штрафи та запровадити більш суворе покарання за правопорушення, пов’язані з незаконним перетином кордону під час війни. На думки депутатів, це повинно зупинити чоловіків, що намагаються втекти з країни. Кримінальний кодекс України пропонується доповнити статтею 332-3 – "Незаконний перетин державного кордону України під час дії військового стану".

Штрафувати пропонують на суму "від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", тобто до 170 тисяч гривень. Також порушникам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Ті самі дії, вчинені військовослужбовцями або державними посадовцями потягнуть за собою ув’язнення на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Правопорушення, вчинені повторно, або групою осіб, або посадовцем з використанням службового становища будуть каратися позбавленням волі від 8 до 12 років.

За словами правозахисника, у ЄС кримінальної відповідальності за подібні порушення немає, на відміну від законодавства України, що передбачає покарання за подібні порушення.

Нагадаємо, що виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану регулюється Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". А стаття 23 вказаного закону містить перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Також Фокус повідомляв, що під час дії воєнного стану деякі категорії студентів можуть отримати дозвіл на виїзд за кордон.