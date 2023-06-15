Перетин кордону під час війни: коли та чому чоловіки мають заплатити мільйон гривень

Основною причиною рішень про відмову у виїзді за кордон стала відсутність у військовозобов’язаних громадян України належним чином оформлених документів, які свідчать про звільнення від призову на військову службу під час мобілізації.

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У період з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2023 року за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України уповноваженими посадовими особами Державної прикордонної служби України складено 9775 протоколів (за 5 місяців 2023 року – 2487). Найбільша кількість таких правопорушень виявлено на українсько-румунській та українсько-молдовській ділянках державного кордону. Про це Фокусу повідомив перший заступник Голови Державної прикордонної служби України Володимир Нікіфоренко.

"У період з 24.02.2022 по 01.06.2023 відмовлено в перетинанні державного кордону на виїзд з України – 57880 громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, за 5 місяців 2023 року – 21142 особам. Основною причиною прийняття рішень про відмову у виїзді за кордон є відсутність у військовозобов’язаних громадян України належним чином оформлених документів, які свідчать про звільнення від призову на військову службу під час мобілізації", — йдеться у відповіді на запит Фокусу, наданій Державною прикордонною службою України.

Як пояснили в Держприкордонслужбі, діяння осіб, які здійснили спробу перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або з використанням підробленого документа чи таких, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади, кваліфікується як адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

"У разі виявлення факту вчинення особою правопорушення, передбаченого статтею 204-1 КУпАП, уповноважена посадова особа Державної прикордонної служби України складає протокол про адміністративне правопорушення. За необхідності уповноважена посадова особа може здійснити адміністративне затримання правопорушника на підставах та у строки відповідно до частини першої статті 260 та частини другої статті 263 КУпАП, про що складається протокол про адміністративне затримання", — пояснив Володимир Нікіфоренко.

Прикордонна служба постійно затримує чоловіків, які намагаються перетнути кордон без відповідних документів Фото: УНІАН

Нагадаємо, відповідно до чинного Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідальність за спробу перетинання держкордону України поза пунктами пропуску або через пункт без відповідних документів передбачена у вигляді штрафів. "Від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою статті 204-1, — тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення", — йдеться у законі. Тобто, якщо у 2023 році такий неоподатковуваний мінімум доходів становить 1342 грн, то мінімальний штраф за вказане правопорушення — 268,4 тисячі грн, а максимальний — 1,07 млн грн.

Раніше Фокус писав, що основним нормативно-правовим актом, який регулює питання виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану, є Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". А стаття 23 вказаного закону містить перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Також Фокус повідомляв, яким чином студенти-чоловіки, зараховані на навчання до закордонних учбових закладів, можуть під час дії воєнного стану отримати дозвіл на виїзд за кордон.