У Чорному морі підбито корабель ВМФ РФ "Сергей Котов": у ГУР розкрили подробиці

За словами представника української військової розвідки Андрія Юсова, у лівому борту корабля "Сергій Котов" пошкоджено гвинт і утворилася пробоїна 50 на 100 сантиметрів.

Унаслідок атаки Сил оборони України на патрульні кораблі Військово-морського флоту Російської Федерації 14 вересня було пошкоджено судно "Сергей Котов". Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі LIGA.net 18 вересня.

Повідомляють, що атаці піддалися патрульні кораблі "Василь Биков" і "Сергій Котов", призначені для несення патрульної служби в Чорному морі.

За словами представника ГУР МО, судно "Сергій Котов" зазнало серйозних пошкоджень. На кораблі пошкоджено гвинт, є пробоїна в лівому борту 50 на 100 сантиметрів вище ватерлінії.

"Це означає, що на тривалий період корабель "Сергій Котов" перебуватиме на ремонті і не братиме участі в агресивних діях держави-агресора проти України", — зазначив речник української військової розвідки.

Як зазначає Юсов, у РФ підтверджують, що їхньому флоту було завдано шкоди. Так, начальник розвідувального відділу штабу округу полковник Філатов в інформаційній довідці про ситуацію від 13-14 вересня заявив про ураження кораблів.

Зазначимо, що "Сергей Котов" належить до патрульних кораблів проєкту 22160 типу "Василий Быков", які оснащені керованим ракетним озброєнням ближньої і дальньої морської зони. Загалом у РФ є чотири таких судна — "Василий Быков", "Дмитро Рогачов", "Павел Державин" і "Сергей Котов".

Нагадаємо, 14 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що в Чорному морі Сили оборони України пошкодили два російські патрульні кораблі. Зазначається, що атака сталася в південно-західній частині Чорного моря.

Того ж дня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров опублікував відео, на якому до неназваного ворожого судна наближається морський безпілотник. Він повідомив, що це робота ГУР і донорів United24.