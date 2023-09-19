"Буде потрібно багато часу" в Україні перебуває понад 200 тисяч військових РФ, — генерал США

За словами генерала армії США Марка Міллі, поточний контрнаступ ЗСУ не зможе закінчити війну, оскільки має певні оперативні й тактичні завдання.

Швидкий кінець війни в Україні малоймовірний. Так, повне вигнання російських військових і звільнення всіх окупованих територій — це дуже висока планка, для досягнення якої знадобиться багато часу. Про це заявив генерал армії США Марк Міллі, пише The Hill.

За його словами, нинішній контрнаступ ЗСУ не зможе закінчити війну.

"На окупованій Росією Україні перебуває понад 200 000 російських військовослужбовців. Цей наступ, хоча й значний, має обмежені оперативні й тактичні цілі в тому сенсі, що він — навіть якщо він буде повністю успішним — не викине всіх росіян, що є ширшою стратегічною метою, яку поставив президент Зеленський", — сказав Міллі.

Генерал зазначив, що окрім часу — повна перемога потребуватиме значних зусиль.

Він відмовився сказати, скільки часу, на його думку, це займе, пославшись на мінливі аспекти війни, але сумнівається, що конфлікт закінчиться найближчим часом.

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Крім того, фахівець з аеророзвідки ЗСУ назвав вартість розробки бойового дрона в Україні. Велика кількість виробників, як зазначив офіцер ЗСУ, змушена "обманювати державу, закладаючи трохи вищу вартість на виробництво безпілотників".