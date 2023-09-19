Підтримка України: перед Байденом стоїть важке завдання на засіданні Генасамблеї ООН, — WP

За словами журналістів, глава Білого дому наполягатиме на розширенні допомоги Україні. Йому допомагатиме президент України Володимир Зеленський.

У президента США Джо Байдена є чіткий порядок денний для країн-членів Генеральної Асамблеї ООН. На засіданні в Нью-Йорку американський лідер просуватиме розширення військової допомоги Україні. Про це пише видання Washington Post.

За словами журналістів, реалізувати свої наміри Байдену буде досить важко. Так, контрнаступ ЗСУ затягнувся через добре вибудувану оборону ЗС РФ на півдні. Крім того, війна сильно позначилася на цінах на продовольство та енергоносії, а тому багато країн, що розвиваються, почали великі наполягати на переговорах між Україною і Росією.

Однак, як повідомляється, Байдену допомагатиме президент України Володимир Зеленський, який також вирушив до Нью-Йорка.

Видання зазначило, що на боці Байдена також грає той факт, що президент РФ Володимир Путін і глава КНР Сі Цзіньпін не полетять на засідання Генеральної Асамблеї ООН. Хоча, як повідомляється, цей захід є найкращою можливістю для країн, що розвиваються, висловити свою стурбованість щодо світових справ.

За словами журналістів, Байден і Зеленський зможуть домінувати в порядку денному і привернути увагу лідерів країн Африки, Азії, Латинської Америки та інших. Однак головним противником може стати президент Ірану Ебрагім Раїсі.

Як розповів експерт ООН у Міжнародній кризовій групі Річард Гоуен, позиція більшості членів організації за замовчуванням полягає в тому, що необхідно домовитися про припинення війни.

Нагадаємо, що Зеленський прибув до Нью-Йорка з "чіткою пропозицією". За словами глави держави, головним принципом, який буде обговорюватися, є територіальна цілісність країни. ООН повинна мати інструменти, які дадуть змогу зупиняти агресії та запобігати їм.