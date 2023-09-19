Навіть "Залізний купол" пропускає: експерт пояснив, чому неможливо закрити небо України на 100%

На думку військового експерта Петра Черника, навіть якщо привезти в Україну найновітніші системи ПРО та ППО, все одно будуть влучання на певних локаціях.

Військовий експерт Петро Черник 18 вересня заявив, що небо від ракет не закривається ніколи. В інтерв’ю 24 Каналу розповів, чи існує якась сучасна система озброєння у світі, яка б могла закрити небо України від ракетних ударів, чи таку систему треба наново розробляти.

Російська Федерація періодично здійснює масовані атаки ракетами та БпЛА по території України. Навіть новітнє озброєння не зможе повністю закрити наше небо.

"На жаль, 100% небо не закривається ніколи. На мій погляд, найякісніша система, яка існує у природі, це так звана ізраїльська система "Праща Давида". Там ціла низка ракет Archer… і туда це інтегровано всього і багато. Лінивий не говорив про "Залізний купол", і то вони пропускають… Він розроблений не проти класичних ракет, таких, як запускають у наш бік росіяни, а проти кустарних… Коефіцієнт збивання — понад 400 цілей, але всерівно вони проривають", — зауважив Черник.

Експерт вважає, що, якщо привезти в Україну усі системи світу, все рівно буде "проривання" оборони.

"Неможливо на 100% небо закрити. В частині якості й множини ракет нічого подібного, як в Україні, немає", — зазначив Петро Черник.

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Система ПРО "Праща Давида"

"Праща Давида" (івр. קלע דוד‎, "Кела Давид"), або "Чарівна паличка" (івр. שרביט קסמים‎, "Шарвіт Ксамім") — система ПРО Армії оборони Ізраїлю, яка була розроблена спільно ізраїльським оборонним виробництвом Rafael Advanced Defense Systems і американським Raytheon, задля перехоплення ракет і крилатих ракет середньої-великої дальності, випущених в діапазонах від 40 до 300 км, а також таких новітніх тактично-балістичних ракет, як "Іскандер". Система використовує бортовий подвійний шукач CCD/IIR для розпізнавання фіктивних і справжніх боєголовок.

Нагадаємо, 16 вересня повідомлялося, що Німеччина з партнерами збираються тимчасово передати Україні системи IRIS-T. За словами заступника голови комітету з оборони ФРН Оміда Нуріпура, Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. Системи IRIS-T допомагають захистити міста від російської агресії.