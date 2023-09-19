Нічна атака на Кривий Ріг: через влучання у багатоповерхівці сталася пожежа (фото)

За даними обласної адміністрації, вибуховою хвилею також пошкоджено фасади ще трьох багатоповерхових будинків. Пожежу працівники ДСНС загасили.

Російські окупанти в ніч проти 19 вересня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Через влучання сталася пожежа у багатоповерховій будівлі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Так, о 3:05, 19 вересня, під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунав сильний вибух.

"Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків", — йдеться в повідомленні.

Будинок жителів Дніпропетровщини після нічної атаки

Також Сергій Лисак повідомив про нічні обстріли окупантами Нікопольського та Марганецького районів. За його словами, росіяни завдавали ударів з артилерії.

"Поранений 71-річний чоловік. Він у лікарні, в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда та гараж. Понівечені лінія електропередач та газогін", — проінформував Лисак.

Він додав, що вранці, 19 вересня, над областю українські захисники збили ворожий БпЛА.

Нагадаємо, що в ніч проти 19 серпня ЗС РФ атакували Україну "шахедами". Вибухи лунали в Харкові, Одесі, Львові, Кривому Розі та на Хмельниччині.

Раніше повідомлялося, що під час контрнаступу ЗСУ змогли розбити елітні частини ЗС РФ на південь від Бахмута в Донецькій області.