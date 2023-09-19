"Нереально відновити": що показують фото знищеної субмарини "Ростов-на-Дону"

Аналітик H I Sutton впевнений, що підводний човен неможливо відновити, бо удар прийшовся у задню та передню частини субмарини. Найімовірніше всередині "Ростов-на-Дону" неможливо впізнати, кожна труба й гвинтик зазнали високого тиску від удару.

Російська дизель-електрична субмарина "Ростов-на-Дону" була атакована ракетами. В мережі показали фото ураженої машини. OSINT-аналітик H I Sutton проаналізував, що сталось з російським підводним човном.

Фотографії підводного човна показують, що крилата ракета влучила прямісінько в корпус. Стало зрозуміло, що збитки від удару стали ще гірше, ніж попередні знімки з супутника. Корпус має значні проломи.

Аналітик каже, що пошкодження задньої частини човна поблизу силової установки, а також носової частини означає, що жодна частина корпусу не може бути врятована. Внутрішнє обладнання субмарини знищено вздовж усього корпусу. Кожен гвинтик, кожна труба та кронштейн піддалися тиску, тому всередині "Ростов-на-Дону" неможливо впізнати.

Два місця ураження субмарини "Ростов-на-Дону"

На одній з фотографій видно ще одну прогалину. Sutton не виключає, що був вибух зсередини човна однієї з батарей. Відтак було пошкоджено герметичний корпус. Проте пізніше він відмовився від ідеї знищення батареї зсередини.

"Це реально неможливо відремонтувати. Я впевнений, що будь-який ремонт в Севастополі зробити неможливо. Підводний човен треба було б латати і буксирувати або на баржу, напевно, у Санкт-Петербург", — заявив аналітик.

Також він назвав човен "Ростов-на-Дону" новою назвою "Ростов-на-Дні" (Rostov on Gone).

Нагадаємо, в ніч проти 13 вересня пролунали вибухи в тимчасово окупованому Севастополі. В результаті удару було знищено ВДК "Мінськ" та "Ростов-на-Дону".

Фокус розбирався, що відомо про ВДК "Мінськ", який було знищено в Севастополі.