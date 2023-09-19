ЗС РФ з артилерії обстріляли тролейбус у Херсоні: є жертви (фото)

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув 49-річний сержант поліції. Пасажири тролейбуса — чоловіки 33 та 57 років — дістали поранення.

Збройні сили Російської Федерації обстріляли тролейбус у Херсоні. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у Telegram.

"Російські війська обстріляли тролейбус у Херсоні. Поранення отримали двоє пасажирів — чоловіки, 33 та 57 років", — сказав Олександр Прокудін.

Він зазначив, що постраждалих госпіталізували до лікарні. Їх обстежують та надають медичну допомогу.

Голова МВС Ігор Клименко заявив, що внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по Херсону загинув 49-річний сержант поліції. Також поранення отримали ще двоє цивільних. Травмованих госпіталізували.

Крім цього, у результаті ворожого обстрілу загорілася складська будівля. Наразі рятувальники гасять пожежу на площі близько тисячі квадратних метрів.

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Обстріли Херсонщини за добу

Зі слів Прокудіна, протягом понеділка 18 вересня ворог здійснив 95 обстрілів, випустив 430 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотних літальних апаратів, танків та авіації. Крім цього, по Херсону російські військові випустили 11 снарядів. Також відбулися влучання у житлові квартали населених пунктів регіону, будинок культури у Бериславському районі, на територію гаражного кооперативу та підприємства в обласному центрі.

"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 11 — дістали поранення", — наголосив голова ОВА.

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Зі слів голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Кривому Розі вибуховою хвилею було пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будинків, також виникла пожежа