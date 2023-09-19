Під час відпочинку: російський військовий підірвав себе і своїх побратимів ручною гранатою (відео)

Російські військові вживали алкоголь. Унаслідок інциденту загинули командир інженерно-саперного батальйону, заступник з озброєння командира і рядовий солдат.

Унаслідок вибуху гранати під час відпочинку в Росоші Воронезької області в ніч на 16 вересня загинув заступник командира в/ч 11741. Про це повідомляє російське медіа ASTRA.

Зазначається, що всі троє загиблих — військовослужбовці в/ч 11741. Вони орендували будинок місцевого жителя з 13 вересня, а в ніч на 16 вересня вживали алкоголь. У якийсь момент один із військових підірвав ручну гранату.

На місці загинули: заступник командира з озброєння в/ч 11741 майор Микола Кузнєцов, командир інженерно-саперного батальйону цієї частини, майор Євген Ткач і рядовий Олександр Семенченко.

За даними каналу, інцидент висвітлювали кремлівські ЗМІ, проте їм заборонили повідомляти, що загиблі — військові.

Зазначимо, що 16 вересня стало відомо про те, що в місті Россош Воронезької області (Російська Федерація) місцеві жителі чули вибух. В одному з приватних будинків вибухнула граната, внаслідок чого загинуло троє російських військовослужбовців.

Нагадаємо, що 17 червня партизани "Атеш" повідомляли, що в Криму і на Херсонщині російські окупанти страждають від холери. Так, цілі підрозділи окупантів, які розташовуються вздовж Північно-кримського каналу, втрачають боєздатність

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