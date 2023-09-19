Здатні автоматично запускати "Кинджали": у ЗСУ пояснили, чи треба боятися МіГ-31І (відео)

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, росіяни погрожували запускати ракети типу "Кинджал", зокрема з оновлених Су-34. Він наголосив, що, окрім самого літака, важлива кількість снарядів.

Росія модернізувала винищувач-перехоплювач МіГ-31 і випустила його версію МіГ-31І, здатну автоматично запускати ракети за встановленими параметрами. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 19 вересня в ефірі телемарафону відповів, що змінить поява оновленого ракетоносія гіперзвукових ракет "Кинджал".

"Ми поки не бачимо останнім часом тривог від МіГа так, як це інтенсивно було кілька тижнів тому. Зрештою, літак для будь-якої ракети — це лише платформа. Звичайно, і від літака теж залежить багато чого. Але все ж таки ракета, яку спрямовують по тій чи іншій цілі, програмується на землі", — зазначив військовий.

Він підкреслив, що літак виступає лише в ролі платформи або комплексу, що підіймає ракету в потрібний район і здійснює пуск. За словами Ігната, росіяни також обіцяли наділити "Кинджали" здатністю носити винищувачі-бомбардувальники Су-34.

"Важлива не суть авіаційної платформи, яка підіймає, а наявність самих ракет "Кинджал", тому що їх не так багато — так само, як і ракет "Іскандер", — заявив Ігнат.

Нагадаємо, 2 серпня речник Повітряних сил Юрій Ігнат інформував, що ЗС РФ отримали партію модернізованих літаків МіГ-31. Російські пропагандисти заявляли, що винищувачі "не мають аналогів у світі". Військовий наголошував, що за нові характеристики озброєння важливіше те, що його кількість у ворога збільшилася.

Фокус показував, який вигляд має село Саваслейка, з аеродрому якого регулярно підіймають у небо літаки МіГ-31К із ракетами "Кинджал". На світлинах населеного пункту за 2019 рік видно, наскільки він занедбаний.