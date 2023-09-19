У Міноборони Вірменії заявили про відсутність своїх військ у Карабасі

Заяви Азербайджану про удари по вірменських цілях назвали брехливими, але Баку продовжує публікувати кадри ударів по цілях у Ходжалінському районі.

Азербайджан почав антитерористичну операцію в Карабасі. Водночас у Вірменії заявили про відсутність там військ. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

В оборонному відомстві Вірменії заявили, що офіційні заяви Баку та публікації в засобах масової інформації про присутність вірменських військ і техніки є неправдивими.

"Міністерство оборони РВ неодноразово заявляло та заявляє ще раз, що в Республіки Вірменія немає армії в Нагірному Карабасі", — йдеться в заяві.

Водночас у Міноборони Азербайджану опублікували фото й відео ударів по, як стверджується, засобах "формувань збройних сил Вірменії". Удари завдавались в напрямку Ходжалінського району та Красного базару. Ходжалійській район — це територія Азербайджану, яка нині контролюється сепаратистським утворення "Нагірно-Карабаська Республіка".

Ходжалінський район Азербайджану

Також Азербайджан провів переговори з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером. Той висловив свою підтримку діям Баку. Азербайджанський міністр оборони Закір Гасанов повідомив про хід антитерористичних локального характеру.

Невизнана "Нагірно-Карабаська республіка" повідомляє про ракетні й артилерійські удари з боку Азербайджану.

Нагадаємо, 8 вересня Азербайджан заявив про сутички з вірменськими військовими в Нахічевані й Агдамі.