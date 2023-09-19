Азербайджан міг застосувати ізраїльський ОТРК Lora для ударів по вірменських обʼєктах

Ізраїль продав Азербайджану балістичні ракети ще у 2018 році. Не виключено, що Lora застосували для удару по ЗРК "Тор".

Під час проведення антитерористичної операції Азербайджану в мережі зʼявилась низка відео ударів. Один з ударів міг завдаватись оперативно-тактичним ракетним комплексом Lora. Про це повідомляє Elint News.

В мережі опублікували два відео — на першому сліди від пуску ракети, а на другому знищення ЗРК "Тор" вірменських військ. Знищення комплексу протиповітряної оборони відбулося в районі населеного пункту Степанакерд (Канхенді).

Припускається, що удар завдавався балістичною ракетою з комплексу ОТРК Lora. Ізраїльський комплекс розроблений компанією Israel Aerispace Industries. Балістична ракета має дальність до 400 кг. Снаряд важить 1,6-1,8 тонни й має два типи боєголовки: осколково-фугасна та проникаюча. У першому випадку вага боєголовки складає 400 кг, а у другому — 600 кг. Кругове імовірне відхилення складає всього 10 метрів.

Азербайджан придбав ізраїльський ОТРК у 2018 році та застосовував у бойових діях в Карабасі у 2020 році. Також у березні 2023 року журналісти встановили, що Азербайджан придбав додаткове озброєння в Ізраїля. Ізраїль отримує нафту та доступ до Ірану, з яким межує Баку.

Нагадаємо, в Міноборони Вірменії заявили, що їхніх військ немає у Карабасі.

8 вересня Азербайджан заявив про сутички з вірменськими військовими в Нахічевані та Агдамі.