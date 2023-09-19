Атака БПЛА на Львів: у поліції показали кадри порятунку людей з-під завалів (відео)

Як повідомили правоохоронці, троє патрульних кинулися на допомогу людям, які опинилися під бетонними уламками. Завдяки їхнім оперативним діям двох людей вдалося врятувати.

Поліцейські оприлюднили кадри перших хвилин після ворожого удару дронами-камікадзе Shahed по Львову. Відповідне відео у вівторок, 19 вересня, опубліковано пресцентром Управління патрульної поліції у Львівській області.

Повідомляється, що командир роти Олександр Куксін і його товариші по службі Назар Бурмеха та Євген Рибалка поспішили на допомогу громадянам, які опинилися під завали. Вони почали розбирати уламки бетонних та інших конструкцій, під якими спершу знайшли чоловіка, а пізніше дістали жінку. Завдяки оперативним діям, їм вдалося врятувати життя постраждалих.

Як повідомили в поліції, 26-річного чоловіка госпіталізували, тоді як 29-річна постраждала відмовилася від госпіталізації. Крім того, одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Атака на Львів 19 вересня — що відомо

Уранці після оголошення повітряної тривоги Львів зазнав атаки ударних БПЛА типу Shahed. Пізніше стало відомо, що російські окупанти спрямували безпілотні літальні апарати до промислових складів, і в результаті було пошкоджено три таких склади.

Пізніше в ООН повідомили, що під час нічної атаки по Львову було знищено близько 300 тонн гуманітарних вантажів. Крім того, було знищено 33 палети з продуктовими наборами, 10 палет з гігієнічними наборами та консервами, 10 палет з генераторами та одягом. Також згоріло 15 фур гуманітарної допомоги від Ватикану.