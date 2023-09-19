Вибухи в Мелітополі: ЗСУ ударили по штабу окупантів, — СтратКом (відео)

Після серії вибухів у небо здійнявся густий темний дим. Українські бійці успішно атакували ворога у тимчасово окупованому Мелітополі.

Вранці 19 вересня близько 07:00 Збройні сили України завдали удар по штабу Збройних сил Російської Федерації в районі тимчасово окупованого Мелітополя. Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

"Збройні Сили України уразили штаб окупантів поблизу тимчасово окупованого Мелітополя", — йшлося в повідомленні.

Українські бійці опублікували ролик, на якому видно, як здіймається дим після обстрілу. Потім чутно серію гучних вибухів, після яких дим стає темнішим та густішим. Крім цього, показали, як повітряна ціль, запущена з неба, зі свистом летіла та "голосно" влучила в штаб окупантів.

Вибухи в Мелітополі

Вранці 19 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунала серія вибухів. У місцевому телеграм-каналі "РІА-Мелітополь" заявили про "прильот" у південно-західній частині міста. Крім цього, мелітопольці спостерігали сірий дим з боку аеродрому. Після вибухів у Мелітополі почався активний рух ворожої важкої техніки.

Зі слів міського голови Мелітополя Івана Федорова, у місті пролунало понад п’ять вибухів, а російська ППО не встигала працювати.

Окупаційна адміністрація міста підтвердила вибухи. За їхньою інформацією, російська ППО збила ракети, від уламків яких сталося загорання в непрацюючому цеху заводу, також частина уламків упала в поле, де відбулося загорання рослинності. Постраждалих немає, тоді як російська ППО нібито змогли знищити чотири ракети над Мелітополем.

Нагадаємо, 18 вересня у центрі тимчасово окупованого Донецька пролунав вибух. Зокрема, постраждала будівля, у якій розташувалася окупаційна адміністрація. У соцмережах повідомили про двох постраждалих.

Пізніше агентство Reuters опублікувало знімки з наслідками обстрілу Донецька. Вибухом було пошкоджено дах і вибито вікна в будівлі.