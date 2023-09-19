"Військова міць РФ не сильно зменшилася": офіцер "Азова" назвав потреби армії України (відео)

За словами офіцера бригади бригади НГУ Іллі Самойленка, Сили оборони досі не мають стовідсоткової переваги над супротивником за жодним із напрямків.

Наразі, як і раніше, Сили оборони України потребують нових солдатів. Про це сказав офіцер бригади Національної гвардії України "Азов" Ілля Самойленко в інтерв'ю Radio NV.

Військовослужбовець закликав співвітчизників "тримати голову холодною". За його словами, "військова міць Росії не зменшилася дуже сильно".

"У нас досі немає стовідсоткової переваги над противником у будь-якому з напрямків", — сказав Ілля Самойленко.

Український захисник зазначив, що результати битв і результати війни залежать не тільки від кількості бойової техніки. Тому Україна, як і раніше, потребує артилеристів, піхотинців, танкістів, спецпризначенців, снайперів, медиків і представників інших військових спеціальностей.

"Що раніше люди вступлять у військо, то швидше станеться та найбажаніша перемога. Це аксіома, яку ми повторюємо вже, напевно, тисячний раз", — підкреслив військовий.

Ілля Самойленко також вважає, що західні партнери та волонтери можуть надати Україні "дуже велику кількість техніки".

"Техніку можна купити за гроші. Відчайдушного, добре тренованого солдата за гроші не купиш", — підсумував військовослужбовець.

Нагадаємо, 12 вересня бійці бригади НГУ "Азов" показали, як знищують техніку ворога з артилерії та протитанкових засобів ураження. У підрозділі опублікували кадри ураження п'яти російських БМП різної модифікації.

Раніше, 5 вересня, у прес-службі "Азова" повідомили, що на одному з напрямків бійці підрозділу НГУ змогли провести успішний штурм і захопити відразу 4 позиції ворога. Під час операції відзначилися бійці 1-го батальйону спеціального призначення і бригадної артилерії.