Загострення в Карабасі: у Путіна і Байдена з'явився спільний "головний біль", — Newsweek

За словами журналістів, Путін незадоволений зростаючим прозахідним ухилом вірменського уряду. Крім того, війна проти України знизила здатність Кремля діяти на вірмено-азербайджанському театрі військових дій.

У вівторок 19 вересня Азербайджан оголосив, що розпочав "антитерористичну діяльність" у Нагірно-Карабаському регіоні проти, за словами влади, вірменських військових формувань. У такий спосіб він створив нову проблему для глави Кремля Володимира Путіна та президента США Джо Байдена. Про це пише видання Newsweek.

За словами журналістів, Путін нещодавно поглибив зв'язки Росії з Азербайджаном, підписавши військово-політичну угоду всього за кілька днів до того, як він почав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. З іншого боку, Вірменія давно є близьким союзником РФ.

Видання зазначає, що Байден теж має інтереси як у Вірменії, так і в Азербайджані. Сполучені Штати встановили дипломатичні відносини з Вірменією після здобуття нею незалежності від Радянського Союзу 1992 року. Після того, як торік спалахнула коротка сутичка з Азербайджаном, тодішня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі відвідала Вірменію і засудила Азербайджан за те, що вона назвала "незаконними" нападами.

Професор Університету Джорджа Мейсона Марк Кац заявив, що, хоча в минулому Росія виступала на боці Вірменії в боротьбі з Азербайджаном, Путін останнім часом "відносно поблажливо ставиться до дій Азербайджану" в Нагірному Карабасі.

За словами експерта, Путін незадоволений зростаючим прозахідним ухилом вірменського уряду. Крім того, війна проти України знизила здатність Кремля діяти на вірмено-азербайджанському театрі військових дій.

"Путін хоче уникати напруженості з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом, який підтримує Азербайджан у боротьбі з Вірменією", — сказав Кац.

Нагадаємо, що Міноборони Вірменії заявили, що їхніх військ немає в Карабасі. Заяви Азербайджану про удари по вірменських цілях назвали брехливими, але Баку продовжує публікувати кадри ударів по цілях у Ходжалинському районі.

Також в урядах Франції та Німеччини відреагували, заявивши, що Азербайджан порушив обіцянки, які дав під час міжнародних мирних переговорів.