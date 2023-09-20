Облетіли кілька областей: ЗС РФ уночі атакували Україну дронами-камікадзе

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія зі своєї території запустила в бік України кілька груп ударних дронів.

Увечері 19 вересня, о 23:55, російські війська запустили в бік України дрони-камікадзе. БПЛА залетіли в Сумську область. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Потім стало відомо, що БПЛА полетіли в бік Полтавської області.

Уже о 00:34 Повітряні сили повідомили про другу групу ворожих дронів.

"Перша група "Шахедів" на півночі Полтавщини рухається в південно-західному напрямку (курс може змінюватися). Друга група ворожих БПЛА входить у повітряний простір України в Сумській області з Курської області, РФ", — ідеться в повідомленні.

Після цього з'явилися попередження про небезпеку з боку дронів у Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій областях. О 01:16 Повітряні сили повідомили, що в повітряний простір України зайшла ще одна група БПЛА через Курську область.

"Чергова група ворожих БПЛА зайшла в повітряний простір України в Сумській області з Курської області, РФ. Ще кілька груп "Шахедів" на Запоріжжі рухаються з півдня в північно-західному напрямку", — сказано в повідомленні.

Потім повітряну тривогу було оголошено в Херсонській і Миколаївській областях.

Уже о 01:38 у Сумську область залетіли ще кілька груп БПЛА з території Росії, заявили у ЗС ЗСУ. Після цього повітряну тривогу було оголошено в Кіровоградській, Черкаській та Київській областях. Потім тривогу було оголошено і в самому Києві.

Telegram-канал "Реальний Київ" о 02:24 повідомив про роботу ППО в області.

Потім о 02:29 ЗС ЗСУ повідомили про нові групи БПЛА, які прилетіли в Сумську область із Бєлгородської області Росії.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін о 03:19 повідомив, що російські дрони атакували область.

"Ворог атакує Полтавщину. До завершення повітряної тривоги перебувайте в укриттях", — повідомив він.

Відбій повітряної тривоги було оголошено тільки о 04:46.

Нагадаємо, що в "Ростехе" заявили, що в 10 разів збільшили випуск ракет "Кинджал" і "Іскандер". За словами Бекхана Оздоєва, чий виробничий комплекс "Ростех" контролює більшу частину збройової промисловості країни-агресора, підприємства працюють "на крейсерській швидкості, дим валить з усіх турбін".